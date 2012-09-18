Актер Леонид Броневой госпитализирован с инфарктом

Во вторник в одну из клиник Киева был госпитализирован советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР, 83-летний Леонид Броневой. Сейчас актер находится в реанимации, врачи установили - инфаркт миокарда.

Об этом сегодня сообщает "Корреспондент.net" со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Леонид Броневой приехал в Киев в составе группы артистов театра Ленком в рамках гастролей, которые прошли в украинской столице с 8 по 17 сентября. Здесь он сыграл в спектаклях "Пер Гюнт" и "Вишневый сад".

В театре Ленком актер служит с 1988 года. Но наибольшую известность ему принесли роли в кино: роль Мюллера в телесериале "Семнадцать мгновений весны", роль герцога в фильме "Тот самый Мюнхгаузен", роль Велюрова в "Покровских воротах" и многие другие.















