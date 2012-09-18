Власти Германии предостерегают граждан от использования Internet Explorer

О риске, которому подвергаются пользователи, установившие восьмую и девятую версии Internet Explorer, предупредило во вторник официально немецкое федеральное ведомство по обеспечению безопасности информационной техники.

Как сообщает немецкий телеканал ARD, риску подвергаются пользователи Windows XP, работающие в седьмой и восьмой версиях браузера, а также пользователи Windows 7, передает "Маяк".



Специалисты обнаружили в этом браузере слабое место, которое позволяет мошенникам взламывать компьютеры пользователей. По данным ведомства, этот пробел уже неоднократно становился причиной хакерских атак. При этом необходимый для взлома код можно найти в свободном доступе в Интернете.