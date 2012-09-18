Точное число нужных России мигрантов никто не просчитывал

Трудовые мигранты каких профессий и в каком количестве нужны России - вопрос, ответа на который никто не знает. Об этом рассказал во вторник член комитета Госдумы по труду и социальной политике Михаил Тарасенко.

Он в прямом эфире "Маяка" во вторник прокомментировал планы Минтруда об установлении численной квоты на мигрантов в 2013 году.

"Как мне представляется, квота это не экономическое, квота это политическое решение. Политическое решение по принципу, что, мол, в прошлом году было 2,5 миллиона, сейчас будем несколько снижать. Поэтому реальных расчетов о том, действительно, сколько нужно мигрантов, я думаю, таких расчетов никто не делал", - сказал Тарасенко.

"АН" писали, что, как стало известно во вторник, Министерство труда предложило установить квоту на работу в 2013-ом году для 1 миллиона 700 тысяч иностранных граждан. Потребность в привлечении гастарбайтеров определена по предложениям регионов. Учитывалось и нынешнее положение на рынке труда и демографическая ситуация.