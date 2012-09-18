В Центральном музее ВОВ на Поклонной горе в Москве открылась новая всероссийская выставка. "Символы Отчизны" - это боевые знамена войны 1812 года, Знамя Победы, водруженное над Рейхстагом, это тысячи предметов и образов, связывающих нас с героическим историческим прошлым нашей державы.

В выставке приняли участие многие регионы страны, министерства, ведомства и общественные объединения. Экспозиция адресована прежде всего молодежи. Среди посетителей - школьники, курсанты военных училищ.

"То, что сегодня открылась выставка в Зале полководцев, - она бесценна тем, что свидетельство глубочайшего уважения к символам и их понимание запечатлено через детское восприятие, через восприятие нашего юношества, подрастающего поколения. И это будет иметь значение для всех, кто придет на эту выставку. Она будет посещаема. Чрезвычайно важно, чтобы молодежь гордилась нашей Россией, нашим Отечеством. Потому что это нас объединяет, нас консолидирует", - рассказал директор Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-45 гг. Владимир Забаровский.