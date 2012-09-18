На выборах 14 октября вновь будет использована система видеонаблюдения

На избирательных участках в Единый день голосования 14 октября вновь будет использована система видеонаблюдения. В первую очередь это важно для регионов, где состоятся выборы губернаторов. Об этом заявил во вторник замглавы ЦИК Леонид Ивлев.

"Впервые после 8-летнего перерыва пройдут выборы высших должностных лиц субъектов Федерации. Надо сказать, что это такое, подзабыли и партии, подзабыли в некотором роде и избирательные комиссии, и кандидаты. И мы в своих командировках постоянно занимаемся не только контролем, но и обучением по данным вопросам", - отметил Ивлев передает ТВЦ.

В Единый день голосования выборы разного уровня пройдут сразу в 77 субъектах Федерации; ЦИК рассчитывает на высокую явку избирателей.