В московском метро временно отключен бесплатный wi-fi

Во вторник в городской администрации Москвы сообщили, что на Кольцевой линии московского метрополитена временно заблокирован бесплатный доступ к интернету через сети wi-fi.

Представитель городской администрации, знакомый с ситуацией, пояснил, что интернет отключен в связи с завершением пилотного проекта, но к концу года интернет может появиться почти во всей подземке, причем покроет большую часть столичного метро, передает РИА Новости.

Он рассказал, что в конце марта на Кольцевой линии стартовал пилотный проект по бесплатному доступу в интернет через сети wi-fi совместно с МТС. В настоящее время правительство Москвы рассматривает возможность обеспечить сетью бесплатного wi-fi все станции московского метрополитена.

Он добавил, что до конца сентября в Москве планируется провести конкурс по дальнейшему оснащению столичного метрополитена беспроводным интернетом. Но так как вся процедура может занять несколько месяцев, wi-fi будет отключен на это время даже на Кольцевой линии, где он ранее был внедрен. Но к концу года интернет вновь заработает, причем покроет большую часть столичного метро.