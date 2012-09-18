Во вторник Госдума РФ приняла в первом чтении поправки в закон "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации". Данные поправки могут дать право на приватизацию квартир без согласия всех жильцов.

Принятые сегодня поправки предусматривают, что для приватизации нужно согласие только жильцов, обладающих соответствующим правом. Мнение же других лиц, зарегистрированных в помещении учитываться не будет.

По действующему законодательству, на приватизацию необходимо получить разрешение всех совместно проживающих (зарегистрированных) совершеннолетних членов семьи, а также несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. При этом необходимо согласие в том числе и тех жильцов, которые не имеют право на приватизацию, так как уже воспользовались им ранее.

По мнению депутатов, эти поправки устранят возможность злоупотреблений со стороны родственников.