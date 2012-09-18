Путин: Как вы бюджет-то считаете, не решая одну из ключевых задач?

Во вторник на совещании по проекту федерального бюджета на 2013-2015 годы президент РФ Владимир Путин подверг критике подготовку проекта. Обращаясь к участникам совещания, он спросил: "Как вы бюджет-то считаете, не решая одну из ключевых задач?".

Возмущение президента было вызвано тем, в федеральном бюджете на 2013 год и на период до 2015 года не была учтена пенсионная реформа.

"Сегодня у нас какое число, 18? Мы договаривались о чем? О том, что до конца сентября нам будут представлены предложения правительства, письменные предложения правительства по развитию пенсионной системы. Пока этого нет. Как вы бюджет-то считаете на следующий и последующие годы, не решая одну из ключевых задач экономики?", - заявил Владимир Путин.

По его словам, эта проблема станет одной из главных тем обсуждения на совещании.

Кроме того, президент считает, что нынешний вариант проекта бюджета на 2013 год не позволит реализовать в полной мере его первые майские указы, которые должны быть исполнены.

Он обратил внимание на то, что ряд поручений правительству, которые были сформулированы в его первых указах после вступления в должность президента, не были выполнены, а представленный вариант бюджета ставит под сомнение выполнение и других положений этих указов.

В этой связи он отметил, что министры должны нести личную ответственность за свою работу, и, обратившись к премьер-министру Дмитрию Медведеву высказался о необходимости объявить выговор двум министрам - главе Минрегиона и главе Минтруда, которые не выполнили майские поручения президента, передают интернет-СМИ.