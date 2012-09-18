В Латвии прошел чемпионат по сбору грибов ночью

В Латвии прошел ежегодный чемпионат по ночному сбору грибов. Мероприятие организовано Всемирным фондом природы. Активисты таким образом хотят привлечь внимание к проблеме сохранения лесных экосистем.

Как говорят организаторы, соблазнить жителей Риги обычным сбором грибов сложно, поэтому решили добавить экстрима. К обычному набору грибника - корзинке, ножу, резиновым сапогам, добавлен свисток и фонарик.



По сообщению ИТАР-ТАСС, в мероприятии приняли участие сорок команд. Они собирали грибы в ночном лесу в сопровождении мелодий местной музыкальной группы.