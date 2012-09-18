Иностранец предложил использовать в Москве секретную ветку метро

В Москве проходит выставка проектов иностранных команд по созданию мастер-плана столичной агломерации и развития Москвы. Голландский архитектор Рейнир де Грааф предложил использовать предположительно существующую секретную ветку метро.

Для снижения пробок в Москве голландец в своем конкурсном проекте предлагает рассекретить предположительно существующее правительственное "Метро-2", объединяющее центр города и аэропорт во Внуково. По его мнению, это позволит объединить центр Москвы и периферию, создав между ними скоростные связи.

В своем проекте голландский архитектор также предлагает создать двойную электрическую инфраструктурную сеть, которая соединила бы четыре периферийных "магнита", расположенных вокруг аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково и Чкаловский.

Как пояснил Рейнир де Грааф, одна из сетей предназначена для высокоскоростной железной дороги, а еще одна – для электрического общественного транспорта. При этом, создание железнодорожного кольца возможно с использованием 60% существующих железных дорог, а Кольцевой автодороги - с использованием 88% существующих автомобильных трасс.

Архитектор уверен, что "эти два кольца объединят также большое количество участков, находящихся в федеральной собственности, которые сегодня находятся в разрозненном состоянии".