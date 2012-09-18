Астахов призывает СМИ провести кампанию против насилия

В понедельник, выступая на первом съезде Общественного совета, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов призвал прессу провести кампанию против жестокости, насилия и порнографии.

В своем выступлении Павел Астахов сказал: "Я предлагаю обратиться к СМИ с предложением подготовить и запустить с участием уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации широкую информационную кампанию против пропаганды жестокости, насилия и порнографии на телевидении и в других СМИ".

Также он предложил Общественному совету обратиться к СМИ с призывом о присоединении к хартии телевещателей против насилия и жестокости, которая была подписана шестью федеральными каналами в июле 2005 года, передает РИА Новости.