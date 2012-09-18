В столице Белоруссии Минске полиция разогнала пикет, где призывали бойкотировать выборы в парламент. В результате задержаны оппозиционные активисты молодежной организации "Zмена" и журналисты.

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, задержаны белорусские фоторепортеры Сергей Гриц, Василий Федосенко, Татьяна Зенькович, телеоператор Александр Борозенко, съемочная группа немецкого телеканала ZDF, а также активисты молодежной организации "Zмена".

Задержания с применением силы проводили сотрудники спецслужб в штатском, происходившее снималось оператором спецслужб, сообщают СМИ.

По мнению белорусской оппозиции, результат голосований предрешен властями, поэтому оппозиция призвала избирателей байкотировать досрочное голосование и выборы, которые назначены на 23 сентября. А с понедельника в Белоруссии началось предусмотренное законом досрочное голосование.