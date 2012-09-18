В 2013 году России потребуется 1,7 млн иностранных рабочих - Минтруд

Во вторник в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения России сообщили, что в 2013 году уровень иностранных рабочих в РФ будет соответствовать уровню 2011-2012 годов и составит 1,745 млн человек.

Как пояснили в пресс-службе, потребность в привлечении мигрантов Минтруд определил на основании предложений от российских регионов с учетом сложившегося положения на рынке труда, демографической ситуации и оценки эффективности использования иностранной рабочей силы в предыдущие годы. Исходя из этого, министерство предложило российскому правительству установить квоту именно на такое количество иностранных рабочих.

А исходя из новой концепции государственной миграционной политики, число нелегальных трудовых мигрантов в России достигает 3-5 млн человек.

Последние опросы россиян показали, что более 60% российских граждан считают, что необходимо ограничить количество приезжих в РФ.