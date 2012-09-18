Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Гудков, сын Геннадия Гудкова, лишенного на прошлой неделе мандата, продолжил публикацию сведений о единороссах-бизнесменах.

Дмитрий начал «копать» под земельный участок в Германии, которым владеет А. Исаев. Единоросс объяснял в одном из интервью, что участок ему необходим, чтобы поддерживать паломнический центр и храм, которые на нем находятся, и "нести информацию о православии на Запад".



Гудкову удалось выяснить, что на территории земельного участка А. Исаева находится отель.

"В Германии землю можно купить только с расположенными на ней строениями. Стоимость этого участка с гостиницей, по оценкам наших экспертов, около 800 тыс. евро. Его счастливый обладатель имеет доход либо от аренды (если гостиница сдана в долговременную аренду), либо от услуг гостиницы. Рыночная стоимость одноместного номера в отеле такого плана - от 50 евро за ночь", - поясняет Д. Гудков.



Справедливоросс также нашел сайт, рекламирующий христианский туризм в Европе, который предлагает тур с размещением в отеле, расположенном в Трире, на участке, которым владеет А. Исаев.

"Стоимость тура - 665 евро, билет - 339 евро и виза - 65 евро. Итого: 1069 евро с человека! Спасибо Андрею Константиновичу за то, что распространяет православие в Европе!", - заключает Д.Гудков.

Ранее А. Исаев заявлял, что готов к проверкам СК своих доходов, сообщает РБК.







