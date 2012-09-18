Размер "материнского капитала" за рождение второго и последующих детей в 2013 году составит 408,9 тысяч рублей. В 2012 году размер "материнского капитала" составил 387,6 тысяч рублей.



"Материнский капитал" предоставляют семьям, в которых после 1 января 2007 г. родился второй ребенок или последующие дети.



По действующему закону, "материнский капитал" можно получить только один раз в жизни. Родители (родитель) могут потратить его на улучшение жилищных условий, увеличение накопительной пенсии одного из родителей или образование одного из детей.



