Слуцкер назначена главой общественного совета при детском омбудсмене

Руководителем общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка назначена президент Федерации фитнес-аэробики России Ольга Слуцкер. Об этом сообщил Павел Астахов.

Ольга Слуцкер "в силу не только своей жизненной ситуации, но и своих принципов, подтверждающих, что она настоящая мать и борец за свои права и права своего ребенка, как никто другой, будет достойно представлять этот совет", - сказал он сегодня на первом заседании общественного совета, сообщает РБК.

О. Слуцкер также приняла предложение уполномоченного возглавить комиссию по мониторингу за соблюдением прав российских детей за рубежом.

Ранее «АН» сообщали о победе Ольги в лондонском суде: суд признал за бывшей супругой экс-сенатора Владимира Слуцкера право на владение особняком в престижном районе Лондона.



