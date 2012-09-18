Пожаловавшегося на торговлю в ХСС могут обвинить в «клевете и экстремизме»

Председателя Общества защиты прав потребителей (ОЗПП) Михаила Аншакова, пожаловавшегося на торговлю в храме Христа Спасителя, вызывали в прокуратуру, где могут обвинить в клевете и экстремизме.

«Судя по отсутствию ответа на заявление ОЗПП, прокуратура в деятельности фонда ХХС нарушений не нашла или не искала. Признаки нарушения закона прокуроры усмотрели в деятельности самого Общества защиты прав потребителей, руководитель которого может быть обвинен в клевете (ст. 128.1 УК РФ) на руководство фонда храма Христа Спасителя и в организации деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ)», – говорится в сообщении на сайте ОЗПП.



С требованием привлечь ОЗПП к ответственности за распространение сведений, порочащих деловую репутацию, в прокуратуру обратился исполнительный директор Фонда храма Христа Спасителя Василий Поддевалин, сообщает gazeta.ru. Через некоторое время с требованием проверить, не является ли Общество защиты прав потребителей экстремистской организацией, обратился глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов.

Ранее "АН" сообщали: Мосгорсуд в пятницу признал законным торговлю товарами и оказание услуг на территории храма Христа Спасителя.