Новый вице-адмирал принял командование Балтийским флотом

Президент Владимир Путин назначил командующим Балтийским флотом вице-адмирала Виктора Кравчука. На своем посту Кравчук сменил вице-адмирала Виктора Чиркова, который в мае был назначен командующим ВМФ России.



Виктор Петрович Кравчук родился 18 января 1961 г. в поселке Палашер Березниковского района Пермской области. В 1983 г. окончил Высшее военно-морское училище во Владивостоке. Службу проходил на Тихоокеанском флоте, на должностях командира штурманской боевой части сторожевого корабля, командира ракетного катера. В 2002 г. окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. В 2005 г. был назначен командующим Каспийской флотилией. В 2009 г. стал заместителем командующего Балтийским флотом.



