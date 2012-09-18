Решение Генпрокуратуры РФ обратиться в суд, чтобы признать экстремистским и запретить фильм "Невинность мусульман", поддерживают в Совете муфтиев России и Координационном центре мусульман Северного Кавказа.

По мнению представителей этих организаций фильм действительно разжигает межнациональную и межрелигиозную рознь.

"Вчера новость, которая вышла (заявление Генпрокуратуры), она мусульман порадовала, потому что мы чувствуем, что государство в первую очередь заботится о своих гражданах. Мы только одобряем, и, безусловно, нас радует такая позиция, потому что руководство нашей страны тем самым защищает своих верующих людей", - сказал зампред Совета муфтиев России, имам Московской области Рушан Аббясов, сообщает РИА Новости.



"Мы не исключаем ту версию, что, может быть, этот фильм вышел специально как провокация для того, чтобы сегодня - то, что, мы видим, происходит на Ближнем Востоке, - раскачать ситуацию", - добавил он.

Аббясов отмечает, что "на подобного рода провокации мусульмане не должны обращать внимания". Он считает, что акции протеста, в ходе которых гибнут люди, также могут быть спланированной провокацией.



"Ислам никогда не призывает, и сам пророк Мухаммед никогда не призывал к агрессии, к насилию. И подобного рода акции - это, естественно, лишь провокация. Потому что с точки зрения ислама, какой бы фильм там ни вышел - мы помним карикатурный скандал и многие другие события - никогда ислам не призывает нас к тому, чтобы мы после этого, мусульмане, верующие люди, нападали на людей, на дипломатов, делали подобного рода акции, потому что в исламе это не является поощрительным, а, наоборот, запрещенным", - сказал Аббясов.

Представитель в Москве Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Шафиг Пшихачев также поддержал решение надзорного ведомства.



"Все, что возбуждает межрелигиозную ненависть, нужно запрещать. Поэтому я считаю, что Генеральная прокуратура приняла правильное решение, что этот фильм является экстремистским и возбуждает межрелигиозную ненависть. Мы же видим, какой ажиотаж вызвал этот фильм. Поэтому оттого, что в России и мусульмане, и немусульмане его не увидят, ничего плохого у нас не случится", - отметил Пшихачев.



"Если в США думали, выпустив этот фильм и переведя его на арабский язык, проверить на прочность свою поддержку и свой авторитет в арабских странах, то, я считаю, США проиграли это испытание", - сказал он.

Генпрокуратура России в понедельник подготовила иск в суд о признании экстремистским фильма "Невинность мусульман". В свою очередь Роскомнадзор призвал операторов связи РФ блокировать доступ абонентов к нему еще до решения суда.