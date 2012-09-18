Победа Ольги Слуцкер: лондонский особняк достался ей

Лондонский суд признал за Ольгой Слуцкер, бывшей супругой экс-сенатора Владимира Слуцкера, право на владение особняком в престижном районе Лондона, стоимостью порядка 65 миллионов долларов.

На протяжении нескольких лет бывший член Совета Федерации и владелица фитнес-центров World Class пытались отстоять за собой право на владение трехэтажным домом, расположенным в Южном Кенсингтоне (в одном из самых престижных районов Лондона).



Как следует из судебного решения, владение зарубежными активами было "деликатным" вопросом для бывшего российского сенатора Слуцкера. В связи с этим он стремился избежать "бумажного следа", связывающего его с особняком.

Суд признал особняк, в переоборудование которого Ольга Слуцкер вложила деньги, полученные в качестве дохода от сети собственных фитнес-клубов, ее "проектом". Кроме этого, на основании заключенных ранее доверенностей между супругами, Слуцкер владела домом на началах доверительной собственности.



Как сообщалось ранее, Ольге Слуцкер удалось отсудить право опеки над их двумя детьми. Кроме этого, ранее пресненский суд в Москве вынес решение о разделе совместно нажитого имущества Слуцкеров, частично удовлетворив иски обоих супругов. В частности, суд разделил между ними коллекцию картин, которая оценивается в 30 миллионов долларов. Однако, адвокат Ольги Слуцкер заявлял о намерении обжаловать это решение.



