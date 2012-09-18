В Сколково усиленно ожидают приезда президента

В Сколково ожидают приезда Президента Российской Федерации. Показать инновационный товар лицом - дело сложное и требует больших организационных способностей, а равно безупречной координации различных ведомств.

Последнее явно налицо и заметно сегодня всем гражданам. чей маршрут частично совпадает с маршрутом главы государства.

По дороге, ведцще в Сколково через каждые 25 метров стоят сотрудники ГИБДД. Что характерно - все

как на подбор, в идельной физической форме. Последнее особенно бросается в глаза, потому что , в принципе, не характерно для большинства сотрудников этой службы.