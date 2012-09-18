В Хабаровском крае пограничниками задержан японский журналист

На пункте пропуска в селе Казакевичево в Хабаровском крае пограничный отряд задержал гражданина Японии и двух россиян. Ни у кого из них не было документов, разрешающих пребывание в пограничной зоне.

Фуруяма Мутинори оказался журналистом одной из японских газет. Он рассказал с помощью переводчика, что прибыл в России делать репортаж об обустройстве острова Большой Уссурийский.

Всех нарушителей привлекли к административной ответственности в виде предупреждения.



