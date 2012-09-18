В Подмосковье от укусов клещей пострадали около 20 тысяч

В Московской области этим летом от укусов клещей пострадали почти 20 тысяч человек. Больше всего пострадавших в Серпуховском, Коломенском , Раменском и Клинском районах области.

В прошлом, 2011 году данный показатель составлял 12 тыс. 714 человек.

В лабораторию "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" доставлено 2 тыс. 909 клещей, присосавшихся к людям. За аналогичный период 2011 г. показатель составлял 1 тыс. 452.



Результаты лабораторных исследований 2 тыс. 238 клещей, присосавшихся на территории Московской области к людям, свидетельствуют об отсутствии в них возбудителя клещевого энцефалита, при этом возбудители болезни Лайма выявлены в 16,9% случаев, эрлихиоза - 0,4%, анаплазмоза — 2,5%. В 490 клещах, собранных в природе, возбудители болезни Лайма выявлены в 14,3% случаев, анаплазмоза - в 1,4% случаев, эрлихиоза - в 0,8% случаев, сообщает РБК.



Кроме того, с января по август 2012 г. зарегистрировано 216 случаев болезни Лайма, что на 31,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года (164). Также зарегистрировано два лабораторно подтвержденных завозных случая клещевого энцефалита, которые связаны с пребыванием в Карелии и Вологодской области.



