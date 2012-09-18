Молчание Петрика: затишье перед бурей?

В пятницу, 14 сентября, Мосгорсуд утвердил решение Останкинского районного суда, вынесенное по иску академиков Е.Александрова и А.Круглякова. Согласно этому решению, Виктор Петрик обязан опровергнуть ряд своих высказываний, включая то, что разоблачительная деятельность Комиссии по лженауке пугает попавших в поле зрения комиссии ученых и наносит государству вред.

Между тем, суд грубо нарушил Европейскую конвенцию о защите прав человека, не позволив ответчику привести имеющиеся доказательства существования организованной группы, шельмующей неугодных ученых посредством методов черного пиара. Теперь Петрику придется обратиться в Страсбургский суд, поскольку в его деле были нарушены право на справедливое и публичное разбирательство и право на эффективное средство правовой защиты.

В тоже время, поводом для расследования деятельности упомянутой группы может стать фальсификация результатов судебной экспертизы по иску ОЗПП к производителю фильтров Петрика, ибо в последних числах августа Перовский районный суд принял решение о вызове экспертов. Это обещает обернуться новым витком скандала - похоже, что правоохранительным органам придется заняться выяснением, каким образом была совершена фальсификация результатов судебной экспертизы. Резкое расхождение результатов испытаний в НИИ имени А.Н.Сысина с выводами множества других исследований сигнализирует о том, что имела место какая-то жульническая манипуляция.

Соответственно, могут вскрыться обстоятельства, которые позволят возбудить уголовное дело о фальсификации доказательств. Удивляет поведение Петрика, не спешащего комментировать новый поворот сюжета. Вследствие чего, враги преждевременно ликуют, тогда, как публика теряется в догадках, чем вызвано столь несвойственное Петрику поведение. Что произошло, почему изобретатель отмалчивается? Чтобы в этом разобраться, необходимо взглянуть на происходящее в контексте идущих в России процессов. Причины, тормозящие модернизацию России, носят системный характер.

Однако любые попытки изменить систему встречают мощное противодействие. В этой связи завоевывает популярность мнение, что модернизация невозможна без решения проблемы суверенитета страны, частично утраченного после проигрыша СССР в сорокалетней холодной войне. Следствием стала потеря контроля над информационным пространством - притом, что чуть ли не половина СМИ финансируется из США.

Только очевидно, что геополитический конкурент не заинтересован в том, чтобы Россия стала мощным мировым центром производства интеллектуальных продуктов и у себя внедряла закрывающие технологии. Вполне возможно, что истинной причиной уникального в мировой практике инструмента - Комиссии по лженауке как раз и было обусловлено необходимостью сдерживать творческие порывы российских ученых и изобретателей. Поэтому когда возникла угроза реформирования устаревшей системы организации науки, был инициирован самый громкий в новейшей истории научно-политический скандал.

Его целью была дискредитация В.В.Путина и его близкого окружения связью с изобретателем Виктором Петриком, личность и открытия которого нещадно шельмовались в российских СМИ с подачи академиков из Комиссии по лженауке. Недавнее ужесточение закона о клевете поставило врагов Петрика в непростое положение: их голословные, рассчитанные на возбуждение эмоций, обвинения рассыпались под напором фактов, тогда как им для продолжения атаки требовалось чем-то подмолодить накал страстей. Казалось бы, результаты сравнительных испытаний, проведенных в российских и зарубежных лабораториях, о которых на своем сайте сообщил Роспотребнадзор, могут поставить точку в затянувшемся конфликте. Но не тут-то было: противники Петрика не подумали отступать.

В ход пошла тяжелая артиллерия - по иску ОЗПП была затеяна судебная экспертиза, по совпадению, в том самом институте, директор которого возглавляет Ассоциацию производителей бутилированной воды. Чтобы наверняка получить отрицательные результаты, вместо максимально допустимого загрязнения вирусами 10 в четвертой степени, как того требует ГОСТ, эксперты загрузили аж в тринадцать раз больше. Это все равно, что испытывать бронежилет 120-миллиметровыми снарядами. Далее, по требованию суда производитель сдал на исследование четыре фильтра ZF-МЧС. Четыре фильтра сдало от своего имени и ОЗПП, только не в суд, как полагается, а непосредственно в лабораторию. При этом у этих фильтров нет документов на то, где покупались, у кого, за какую сумму. О том, что начались исследования, Петрик узнал случайно и забил тревогу. И только после этого суд передал его фильтры в институт. Какие же результаты? Ресурс по очистке воды от остаточного хлора (единственный параметр по которому должны были проводиться исследования по решению суда) у предоставленных производителем фильтры составил 120% от заявленного в паспорте, тогда как фильтры ОЗПП воду очистили только на 45%. Резонный вопрос: как могло получиться, что у фильтров одной модели оказалась трехкратная разница в ресурсе? У специалистов института им. Сысина это почему-то не вызвало удивления и, ссылаясь на результаты испытаний представленных ОЗПП образцов, они поторопились объявить фильтры непригодными. С точки зрения черных пиарщиков, может, это и сильный ход, но совершенно губительный для научной репутации экспертов.



Есть веские основания предполагать, что производителям бутилированной воды выгодно удалить с рынка опасного конкурента, а имеет ли это связь с нелепым заключением НИИ им. А.Н.Сысина теперь предстоит устанавливать прокуратуре.



Шумиха вокруг разработок Петрика - далеко не единственный случай торможения инновационной активности посредством черного пиара. В связи с чем, можно говорить о глобальной системе, в которой Кругляковы и Рахманиновы всего лишь винтики. Петрик не стал покорно дожидаться, пока его, как и множество других

новаторов, полностью дискредитируют или выдавят из страны. Он принял бой. Теперь благодаря его стойкости, наконец, будет остановлена машина по слому инновационной активности в РФ. Если правда восторжествует, то это будет первый шаг на пути возрождения научно технического потенциала России и демонтажу бюрократической системы РАН, усугубляющей отставание отечественной науки.



Возможно, молчание Петрика тем и объясняется, что он доставляет себе удовольствие, мучая своих врагов неведением, с какой стороны тем ожидать очередной удар. Петрик, напомним, по первому образованию психолог, и,

прекрасно понимает, что представление о его потенциальных возможностях врагов пугает больше, нежели высказанные им угрозы.