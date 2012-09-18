В Пермском крае целый город может уйти под землю

Жители Пермского края называют Березняки городом-катастрофой. С 2006 года здесь произошло три провала грунта: рядом с двумя местными предприятиями и под железнодорожными путями. На прошлой неделе – очередное ЧП.

При засыпке очередного провала образовалась воронка, в которую провалились бульдозеры и погрузчик с водителем, который погиб.

В городе никто не удивлен – и специалисты, и власти знали, что за лето скорость оседания грунта в районе между двумя старыми провалами начала расти, сообщает «Мир новостей». Как утверждают местные жители, даже на крыше административного корпуса образовалась трещина.

Как говорят региональные власти: «Только правоохранительные органы определят виновных». Хотя еще зимой мэр города Сергей Дьяков, изучив отчеты специалистов, возмущался тем, что в материалах засыпки провала содержалось не более 18 процентов гравия, хотя по норме надо 50. Вместо запланированных 800 тысяч тонн город израсходовал около миллиона тонн. Из всех подрядчиков, отвечающих за поставку материалов, честно отработал лишь березниковский порт. Некондиционную смесь поставляло предприятие "Метатрансстройньютекс". Тогда же, зимой, "Уралкалию" было поручено подготовить протокол по всем выявленным нарушениям и в перспективе держать состав смеси на строгом контроле. Но, судя по сентябрьской трагедии, никто ничего не сделал.

Горожане ждут новых несчастий. Буквально в 200 метрах от провалов стоят жилые дома.



