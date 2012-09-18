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Идея сделать некурящими «всех скопом» главе Петербургской ТПП не по душе

18 сентября 2012, 10:15 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Идея сделать некурящими «всех скопом» главе Петербургской ТПП не по душе
segodnya.ua

Глава Петербургской ТПП курить бросил,но идея сделать некурящими «всех скопом» ему не по душе.


Кроме того, Владимир Катенев  убежден, что если антитабачный закон будет принят в новой жесткой версии, то необходимо дать малому бизнесу время переориентировать нестационарные объекты торговли на другие виды продукции.


 Напомним, что в правительство РФ внесен проект ФЗ  «Об охране здоровья населения от окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». В новой версии документа главные его изменения в основном коснутся мелкой розницы: она лишится переходного периода после вступления закона в силу. Если ранее предполагалось, что запрещение на торговлю табачными изделиями в нестационарных объектах будет вводиться спустя 18 месяцев после вступления документа в силу, то теперь запрет наступит уже в день публикации антитабачного закона. Прокомментировать ситуацию корреспондент «Новостей малого бизнеса» попросил Владимира Катенева, президента Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты.


Г-н Катенев предложил взглянуть на ситуацию с несколько иной точки зрения.  «Выращивается и перерабатывается, как правило, табак не у нас, продажа табачных изделий в экономике России играет не самую значимую роль, хотя нельзя отрицать, что табак – товар выгодный, - заметил он. -  Безусловно, запрет продажи табачных изделий через нестационарные объекты ударит по малому бизнесу очень существенно. Но давайте посмотрим на развитые страны. На Манхэттене ларьков нет, и в Финляндии я их что-то не наблюдал. Даже в европейских супермаркетах нет открытой рекламы табачных изделий – их вам продадут, если вы попросите, но на открытых витринах они не выставлены».


Владимир Катенев считает, что бороться с табакокурением в России, безусловно, надо, но цивилизованными методами. Сам он, по собственному признанию, бросал курить в течение 10 лет, и хороший пример ему показали американцы. «Когда я был в США, то с неприятным удивлением отметил, что там курят только афроамериканцы, водители и русские. Это стало стимулом бросить курить, потом, правда, вновь начинал, но теперь бросил окончательно. Больше в Торгово-промышленной палате у нас не курят». При этом, по мнению главы ТПП,  «нельзя всех скопом сразу сделать некурящими – это может привести и к социальным бунтам». Кроме того, если антитабачный закон будет все-таки принят в указанной версии, то необходимо дать малому бизнесу время переориентировать свои нестационарные объекты торговли на другие виды продукции. При этом выход он видит и в размещении объектов торговли в жилых зданиях на первых этажах. «Делу может помочь опять западный опыт, где у муниципалов имеется в запасе до 100  типовых проектов переоборудования выкупленных площадей под предприятия малого бизнеса, - сказал г-н Катенев. - Ларек – это все-таки очень уязвимый с санитарной точки зрения объект. Рабочее место каждого продавца должно соответствовать стандартам, а это практически невозможно сделать в нестационарных объектах».


Возвращаясь к антитабачному законопроекту, Владимир Катенев отметил, что и сегодня, до его вступления в силу, малый бизнес в нестационарных условиях торговли часто дает сбой. По его данным, за прошлый год в Санкт-Петербурге закрылись 30  тысяч частных предприятий, а в целом по городу за 2011 год не представили финансовую отчетность около 170 тысяч. «Антитабачный закон в России необходим, но нужна упреждающая информация  и необходим срок – хотя бы полгода - на адаптацию малого бизнеса к изменению ситуации с продажей табачных изделий», – убежден глава ТПП.

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