Глава Чечни: Кадыров плохой? А вы докажите

Глава Чечни Рамзан Кадыров отвергает обвинения в том, что он якобы составил «черный список» своих политических оппонентов для их ликвидации. «Клянусь перед Аллахом, подобная идея просто не придет мне в голову».

«Ранее неоднократно звучали предположения, что именно Кадыров несет ответственность за серию смертей политиков, считавшихся его оппонентами. Убийства произошли в Дубае, Стамбуле и Вене», – отмечает русская служба «Би-би-си».

«Тот, кто утверждает подобное, страдает шизофренией», – настаивает глава Чечни. Кадыров отметил, что Запад делает из него «козла отпущения» в ситуациях, когда что-то идет не так.



«Жизнь, которую мы строим сегодня - прекрасна. Но Запад и Европа этого не хотят. Они говорят, что Кадыров – бандит. Если что-то происходит в Европе, они говорят, что за этим стоит Кадыров, – говорит глава Чечни. – Если корова у кого-то умерла, то это вина Кадырова. Если курица не несет яйца, то это вина Кадырова. Они готовы пойти на все, что запятнать имя Кадырова. И сказать миру, что Кадыров плохой. А я им говорю: «А вы докажите!»



