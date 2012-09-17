В понедельник в Роскосмосе сообщили, что в 20:28 мск с 31-й площадки космодрома Байконур успешно запущена ракета-носитель "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и европейским космическим аппаратом MetOp-B.

Через 9 минут после старта от носителя отделился разгонный блок, который продолжил выведение спутника на целевую орбиту в соответствии с циклограммой полета, старт ракеты-носителя "Союз" и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме, сообщили в ведомстве.

Для справки: MetOp-B - второй космический аппарат, построенный компанией EADS Astrium для Европейского космического агентства и Европейской организации спутниковой метеорологии EUMETSAT. Всего в рамках серии планируется выпустить три спутника. Выведенный на орбиту MetOp-B, как ожидается, должен проработать в космосе не менее 5 лет. На космических аппаратах установлены датчики нового поколения, позволяющие более точно определять температуру и влажность атмосферы, содержание в ней озона, скорость ветра и направление движения воздушных масс.