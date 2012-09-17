В понедельник на полигоне Раевский, где проходили учения "Кавказ-2012", президент РФ Владимир Путин выступил перед военнослужащими, участвовавшими в учениях, он заявил, что, учитывая практику применения силы в современных международных отношениях, Россия должна "держать свой порох сухим".

Высоко оценив степень подготовки военнослужащих, президент сказал: "Вы прекрасно подготовлены, вы все грамотные люди, видите, что происходит в мире, видите, как, к сожалению, растет применение силы в международных делах. Все это говорит о том, что мы должны наш порох сухим держать, должны повышать обороноспособность России".

"Здесь не только на картах, а именно в полевых условиях отрабатываются все важнейшие элементы современного боя, совершенствуются выучка и мастерство командиров и солдат, а в целом формируется новый облик российской армии и флота, укрепляется наш национальный оборонный потенциал", - заявил президент.

Глава государства напомнил, что главная задача подобных учений – это демонстрация готовности военнослужащих защитить национальные интересы россиян и устранить угрозы национальной безопасности России. Он сказал: "Каждый из вас достойно выполняет свою ратную работу, смысл которой — служение Родине". "Опорой армии и флота всегда были именно такие люди, преданные своему долгу, настоящие профессионалы, которые знают подлинную цену мужества, самоотверженности", - подчеркнул президент.

Владимир Путин подтвердил, что власти продолжат курс на укрепление обороноспособности, оснащение войск современной техникой, а также будут и вдальнейшем решать социальные проблемы военнослужащих, передают интернет-СМИ.