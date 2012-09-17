Расходование средств на ликвидацию последствий наводнения на Кубани проверит СП

Счетная Палата Российской Федерации проверит, как используются средства, направленные на ликвидацию последствий наводнения в Крымске Краснодарского края. Такое решение принято коллегией СП под председательством Сергея Степашина.

Проверка пройдет в октябре совместно с Контрольно-счетной палатой Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе контрольного ведомства.



Напомним, в ночь на 7 июля от разрушительного наводнения на юге России пострадали более 5 тысяч жилых домов в городах Краснодарского края. На Крымск и соседние станицы пришелся самый сильный удар стихии. Погибли около 162 человека, более 30 тысяч жителей города остались без крова.