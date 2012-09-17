В Москве в 2013 году закончится реконструкция Дмитровского шоссе
17 сентября 2012, 20:11 [ «Аргументы Недели» ]
В департаменте строительства Москвы сообщили, что в столице идет реконструкция Дмитровского шоссе. Работы будут проводиться на участке от МКАД до границ города. Завершится реконструкция к осени 2013 года.
Как сообщает пресс-служба департамента, реконструкция Дмитровки включает работы на транспортной развязке на пересечении МКАД с Дмитровским шоссе, двухуровневой транспортной развязке на пересечении Дмитровского и Долгопрудненского шоссе и на участке от этой развязки до границы города.
В сообщении пресс-службы также говорится, что в рамках реконструкции на пересечении Дмитровки и Московской кольцевой автодороги будет построена трехуровневая полноповоротная транспортная развязка, которая обеспечит двухстороннее непрерывное движение по МКАД и Дмитровскому шоссе в пределах развязки.