В Москве в 2013 году закончится реконструкция Дмитровского шоссе

В департаменте строительства Москвы сообщили, что в столице идет реконструкция Дмитровского шоссе. Работы будут проводиться на участке от МКАД до границ города. Завершится реконструкция к осени 2013 года.

Как сообщает пресс-служба департамента, реконструкция Дмитровки включает работы на транспортной развязке на пересечении МКАД с Дмитровским шоссе, двухуровневой транспортной развязке на пересечении Дмитровского и Долгопрудненского шоссе и на участке от этой развязки до границы города.

В сообщении пресс-службы также говорится, что в рамках реконструкции на пересечении Дмитровки и Московской кольцевой автодороги будет построена трехуровневая полноповоротная транспортная развязка, которая обеспечит двухстороннее непрерывное движение по МКАД и Дмитровскому шоссе в пределах развязки.