Премьер РФ Медведев: России нужен свой региональный самолёт

России нужен свой региональный самолёт. Об этом сегодня заявил Дмитрий Медведев на встрече с руководством Совета Федерации. В числе прочего речь шла о том, что в ближайшие годы необходимо решить вопрос межрегиональных авиаперевозок.



"У нас пока есть целый ряд идеей, но они все небезупречные. Если говорить о самолетах, которые выполняют перевозки внутри одного региона, на короткие относительно расстояния. К сожалению, прежний парк выработал свой ресурс, а внутри страны пока очевидной модели нет. Есть несколько моделей, которые можно доводить до ума. Нам нужно будет думать, каким образом эту проблему решать. Видимо, заниматься, с одной стороны, созданием своего самолета, с другой стороны, какое-то время нам придется летать и с использованием иностранного авиапарка, просто потому, что нам не на чем просто будет передвигаться", - заявил Дмитрий Медведев, передала пресс-служба правительства РФ.

Также премьер-министр РФ подчеркнул о необходимости создания в России не только собственного самолёта, но и сети местных авиакомпаний.

"АН" писали, что на этой же встрече премьер напомнил о передаче дополнительных полномочий регионам.