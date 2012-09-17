Хезболла - военизированная шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана - призвала верующих продолжить акции протеста в связи с выходом фильма "Невинность мусульман".

Об этом в понедельник сообщил Euronews.

"АН" писали,что в понедельник Генпрокуратура РФ признала американский фильм "Невинность мусульман" экстремистским и он будет запрещён к показу в рунете.