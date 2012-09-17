Режиссер Валерия Гай Германика будет вести программу на телевидении. Программу "КиноблоГГ" будут показывать на телеканале "Ю", который создан на базе телеканала "Муз", сообщается в официальном пресс-релизе.

В "КиноблоГГе" Валерия Гай Германика будет рассказывать о новых фильмах и подробностях из жизни актеров.

По сообщению телеканала, первая передача выйдет 24 сентября в 18:10, а делее "КиноблоГГ" будет выходить раз в неделю по понедельникам в то же время.

Отметим, что Валерия Гай Германика ранее никогда не вела передачи на ТВ. Хотя в 2010 году ее приглашали на MTV в качестве креативного директора, но сотрудничество с телеканалом у нее как-то не получилось и она сразу же уволилась практически сразу же после назначения, пишет Лента.ру.