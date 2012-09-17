В понедельник официальный представитель Генпрокуратуры РФ Марина Гриднева сообщила, что ведомство подготовило иск в суд о признании экстремистским фильма "Невинность мусульман", вызвавшего протесты приверженцев ислама по всему миру.

Марина Гриднева сказала, что "по итогам проверки, которую провела Генеральная прокуратура России, подготовлено исковое заявление в суд о признании экстремистским размещенного в интернете фильма, оскорбительного для верующих".

По ее словам, по итогам проверки подготовлено исковое заявление в суд о признании данного фильма экстремистским материалом с целью запрета его распространения на территории России.

Она также отметила, что "до принятия судебного решения Генеральная прокуратура России поручила Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций принять меры для предотвращения распространения посредством СМИ информации, содержащейся в данном фильме".

Соответствующие поручения даны прокурорам субъектов РФ, передают интернет-СМИ.