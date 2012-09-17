Медведев сообщил о жестком контроле за расходами федерального бюджета

Дополнительные полномочия для экологического надзора в сфере трудового законодательства, санитарно-эпидемиологического контроля и защите прав потребителей передадут от федерального центра регионам уже в начале будущего года. Об этом сообщил в понедельник российский премьер Дмитрий Медведев на встрече с сенаторами.

"Этот бюджет формируется в условиях весьма сложной международной экономической конъюнктуры, формируется в условиях, когда мы пошли на введение жёсткого бюджетного правила и собираемся несколько иначе расходовать в этой связи наши нефтегазовые доходы, направляя их в соответствующие фонды. И в то же время достаточно жёстко контролировать вообще расходы федерального бюджета, при понимании, конечно, того, что есть такие расходы, которые всё равно у нашего государства будут в абсолютном приоритете. Я имею в виду прежде всего социальные расходы, но не только", - отметил премьер на встрече с палатой регионов, передала пресс-служба правительства РФ.

Осенняя сессия в Совете Федерации начнется 26 сентября. Рассмотрят более 60 законопроектов, наиболее важные из которых - федеральный бюджет на 2013 год и предстоящую трехлетку.