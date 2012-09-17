Чечня приступает к возрождению Грозненского моря

Грандиозная стройка стартовала в Чечне - началось возрождение "грозненского моря". Через несколько лет берега Чернореченского водохранилища, именно так официально называется этот водоем, обрастут современными отелями, санаториями и спортивными базами.

Но сначала предстоит расчистить дно от накопившихся тонн ила и мусора. Чтобы начать строительство, нужно вывезти около 6 млн кубометров ила.

Как пояснил Ахмед Джайрханов, главный эколог Чеченской Республики, последние 20–30 лет водоем эксплуатировался бессистемно, в результате чего грязи скопилось столько, что начала вымирать рыба, передаёт НТВ. Теперь, чтобы спасти водохранилище, необходимо принимать экстренные меры.

В планах строительство торгово-развлекательного центра, тренировочной базы для футболистов. Есть в проекте и ресторан в виде самолета, и раздельные пляжные площадки для мужчин и женщин. Последнее - приятный сюрприз для чеченских представительниц прекрасного пола. До сих пор им приходилось купаться в длинных неудобных платьях или вообще держаться подальше от моря.

Застройка побережья начнется уже в будущем году. На полную реконструкцию водохранилища потребуется несколько лет.