Возбуждено уголовное дело в отношении начальника центра спецназначения МВД РФ

В пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что ГСУ СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении начальника центра специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД РФ генерал-майора полиции Александра Иванина.

В сообщении пресс-службы, обнародованном в понедельник, говорится, что Иванин "подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п."а" ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений) и п."д" ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений)".

На сайте ведомства сообщается, что "по версии следствия, 24 апреля текущего года Иванин, находясь на территории базы отдыха в Свердловской области после проведения совещания, в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений умышленно нанес удары двум командирам территориальных отрядов спецназа МВД. В результате чего одному из пострадавших был причинен легкий вред здоровью, а второй получил телесные повреждения средней тяжести".

В настоящее время по факту случившегося проводится дальнейшее расследование.