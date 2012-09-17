Генпрокуратура РФ проверит сайты в русскоязычном сегменте Интернета, разместившие фильм "Невинность мусульман", на предмет экстремизма и разжигания межкофессиональной розни, сообщил сенатор от Челябинской области Руслан Гатаров.

Этот фильм и ролики из него необходимо заблокировать для просмотра, подчеркнул Гатаров в эфире "Эха Москвы". По словам сенатора, он также обратился к руководству русскоязычного Google с просьбой убрать скандальный ролик с видеохостинга YouTube, чтобы на него нельзя было наткнуться случайно.

Гатаров также выразил надежду на то, что Генпрокуратура отреагирует на его обращение "максимально оперативно", поскольку, по мнению сенатора, "речь идет о сохранении общественного спокойствия и общественной безопасности".