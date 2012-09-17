Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков предлагает ввести в Правила дорожного движения (ПДД) термин "агрессивное вождение".

Отметим, в Комитет Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству был внесен от фракции ЛДПР законопроект, который предлагает установить административную ответственность за "агрессивное вождение".

В Комитете пояснили - термин "агрессивное вождение" должен быть закреплен в ПДД, но сделать это может только правительство. Вячеслав Лысаков сказал: "Мы не можем вносить в Кодекс РФ об административных правонарушениях ответственность за то, что отсутствует в ПДД". По мнению депутата, сначала необходимо интегрировать сам термин "агрессивное вождение" в ПДД: "Нам необходимо интегрировать этот термин (в ПДД), подумать, как нам вычленить отдельные виды поведения, когда люди в результате агрессивного стиля вождения врезаются в остановки общественного транспорта и так далее — явные вещи. Мы будем обсуждать это на рабочей группе".

На Комитете также возник разговор и о доверенности на автомобиль. Так, депутаты от ЛДПР потребовали административного наказания за отсутствие доверенности.

По словам председателя комитета Владимира Плигина, в настоящее время требование о наличии доверенности установлено действующим материальным правом, "это, в частности, установлено в ПДД. До той поры, пока не будет изменен данный нормативный акт, в КоАП это останется".

В свою очередь Вячеслав Лысаков отметил, что работа по корректировке ПДД уже ведется, "с весны этого года я веду переписку, ведутся переговоры с Минюстом. Сейчас свет в конце тоннеля уже появился. Как только мы в этом направлении вопрос “дожмем”, мы перевнесем этот законопроект и уберем ответственность за рукописную доверенность, которая в правилах также будет убрана как нарушение правил", - цитируют депутата интернет-СМИ.