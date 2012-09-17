В Москве состоится экологический велокарнавал

В Москве в предстоящую субботу утром стартует велокарнавал в природно-историческом парке "Москворецкий" и финиширует в Крылатском, на малом кольце олимпийской велодороги спортивно-экологического комплекса "Лата Трек".

Возглавит колонну участников руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

На финише участников и гостей мероприятия будут ждать аттракционы, обширная конкурсная и детская программы, экологические мастер-классы, спортивные развлечения, тест-драйвы электросамокатов, электроскутеров Segway и самокатов.

Велокарнавал пройдет в рамках Дня без автомобиля. Его организатором выступает Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы при участии Департамента физической культуры и спорта, префектур ЗАО и СЗАО столицы.

"Акция пропагандирует здоровый образ жизни и отдыха на особо охраняемых природных территориях столицы, а также способствует популяризации альтернативных автомобилю экологичных средств передвижения. Принять участие в ней смогут все желающие, особо приветствуются владельцы любых экологичных средств передвижения", - сообщила пресс-служба московской мэрии.