Министерству обороны удалось отстоять телеканал "Звезда". Заместитель министра обороны - статс-секретарь Николай Панков сообщил, что появление Общественного телевидения не повлияет на работу телеканала "Звезда".

"Позиция по дальнейшей работе телеканала нормальная. В любом случае он будет функционировать", - доложил замминистра.

Ранее прошла информация, что Общественное телевидение создается именно на базе "Звезды".

"АН" сообщали, что Министр обороны Анатолий Сердюков в августе направил письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой оставить каналу "Звезда" его частоты, а не передавать их Общественному телевидению.

Сегодня появилась информация о том, что министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров предложил главе правительства оставить телеканалу "Звезда" частоты, которые предполагалось передать Общественному телевидению, пишет газета "Известия".

Министр в докладе подчеркивает, что аналоговое вещание отключат в России уже в 2015 году, поэтому нет смысла привязывать ОТР к устаревшим форматам.