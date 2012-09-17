Поповкин подтвердил: старт следующего экипажа на МКС перенесен на неделю

Запуск следующего экипажа космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) переносится примерно на неделю, сообщают в Федеральном космическом агентстве.

Глава Роскосмоса Владимир Поповкин на пресс- конференции после успешной посадки корабля "Союз ТМА-04М" подтвердил, что запуск корабля "Союз ТМА-06М", на котором должен стартовать экипаж следующей экспедиции на МКС, переносится примерно на неделю из-за того, что на одном из приборов спускаемого аппарата появились замечания. "Мы его заменим и проведем повторные испытания", — сказал Поповкин, пояснив, почему переносится запуск.

Глава Роскосмоса добавил, что перенос запуска "Союза" "снимает напряжение, связанное с тем, что в тех же числах (15 октября) стартует второй корабль "Дрэгон". "Мы разведем эти ситуации", - отметил он.

Напомним, спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз" совершил посадку в 6:52 17 сентября в казахстанской степи, неподалеку от города Аркалык. Сразу после приземления космонавты прошли предварительное медицинское обследование. Их самочувствие нормальное.