Активисты проведут шествие и митинг в защиту семьи

Движение «Суть времени» и Ассоциация Родительских Комитетов и Сообществ (АРКС) проведут в Москве 22 сентября, в субботу, шествие в защиту Семьи и митинг против принятия законов о ювенальной юстиции.

На митинге будут подведены итоги сбора подписей граждан России под открытым письмом в Государственную думу и зачитан список деятелей культуры и искусства, подписавших открытое письмо в защиту семьи и детства.

Организаторы акции в настоящее время согласовывают с мэрией Москвы точные место и время проведения мероприятия. Эта информация будет предоставлена позже.

Ювенальная юстиция — правовая основа западной модели системы учреждений и организаций, осуществляющих правосудие по делам о правонарушениях, совершаемых несовершеннолетними.

Система ювенальной юстиции — сеть учреждений и организаций, совместно работающих с несовершеннолетними правонарушителями, деятельность которых осуществляется на основе законоположений и процессуальных норм, регламентирующих обращение с несовершеннолетними. Эти учреждения и организации включают в себя полицию, суды, прокуроров, обвинителей, пенитенциарные учреждения, службу пробации и управление исправительных учреждений для несовершеннолетних.

Под системой ювенальной юстиции в России понимается теоретико-правовая конструкция, включающая комплекс механизмов, нацеленных на реализацию и обеспечение на основе установленных законом процедур прав, свобод и законных интересов несовершеннолетнего и реализующихся в рамках деятельности специализированных служб и учреждений ювенального профиля.

В системе ювенальной юстиции центральное место отведено ювенальной юстиции.

Целенаправленная работа по реформированию существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также сопутствующие изменения в законодательстве встретили существенное сопротивление со стороны российской общественности, выразившееся, в частности, в массовых общественных протестах.

Священноначалие Русской Православной Церкви высказало озабоченность попытками введения ювенальной юстиции.

«Развитие этого института в России все чаще приводит к тому, что по первому «сигналу» относительно действительного или мнимого нарушения прав ребенка (такой сигнал может дать сам ребенок, соседи или просто случайные люди) его отбирают у родителей и отправляют в социальные учреждения или патронатные семьи. Бывают случаи, когда от малообеспеченного родителя требуют выделения средств ребенку на «карманные расходы», а заслуженное физическое наказание может обернуться для родителей лишением свободы», - пояснила Марина Андрейчикова - координатор группы поддержки акции в Братске. В этом городе мероприятие проводят Центр поддержки материнства, детства и семейных ценностей при иркутской региональной общественной организации «Древо».