ФАС России возбудила дело в отношении Заксобрания Петербурга

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по признакам нарушения закона «О защите конкуренции», сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.



Признаки нарушения усматриваются в том, что в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2012 год установлена различная структура тарифа на оплату медицинской помощи для организаций частной и государственной системы здравоохранения.



Установление различной структуры тарифов на оплату медицинской помощи исходя из формы собственности медицинских организаций заведомо ставят в невыгодное положение медицинские организации частной системы здравоохранения, которые не вправе в течение года уйти с этого рынка и при этом не имеют права отказать застрахованным лицам в оказании медицинской помощи. Кроме того, положения упомянутой территориальной программы могут привести к сокращению числа хозяйствующих субъектов на рынке оказания услуг в системе ОМС.



Таким образом, в действиях Законодательного Собрания Санкт-Петербурга ФАС России усматривает признаки нарушения пункта 8 части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции, выразившихся в создании дискриминационных условий для медицинских организаций, не являющихся государственными учреждениями здравоохранения Санкт-Петербурга.