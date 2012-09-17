Православные готовы устроить акцию против Pussy Riot 1 октября

Православное молодежное движение "Георгиевцы!" организовывает международную акцию против кощунственных действий панк-группы Pussy Riot.

Православные собирают всех, кто осуждает действия девушек, устроивших панк-молебен в храме Христа Спасителя, 1 октября выйти на улицу и присоединиться к акции против действий Pussy Riot.

Напомним, 1 октября сторонники девушек собираются провести акцию в их поддержку.

"Мы призываем всех людей доброй воли, независимо от политических взглядов, всех верующих людей, независимо от их вероисповедания, все общественные организации и политические партии присоединиться к нашему протесту", — говорится в заявлении "Георгиевцев", обращая внимание, что призыв обращен к молодежи. "Пришла пора определяться, в какой стране мы хотим жить. В стране, где будут править "Взбесившиеся половые органы" и их поклонники? Или мы хотим жить в стране, где храмы опять будут рушить со словами "Задерем подол матушке Руси!", как это сделал Лазарь Каганович в 1931 году, приведя в действие взрывное устройство для храма Христа Спасителя?".

17 августа 2012 года суд признал Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич, которые провели скандальный панк-молебен в Храме Христа Спасителя, виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти и вражды. Суд приговорил трех участниц панк-молебна к двум годам колонии общего режима каждую.