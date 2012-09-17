На юго-западе Москвы в понедельник с утра образовались многокилометровые пробки
17 сентября 2012, 09:37 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве сегодня утром гигантские пробки образовали на юго-западе столицы, в районе пересечения Мичуринского и Ломоносовского проспектов.
По словам очевидцев, движение в этом районе Москвы практически полностью парализовано . Машины плотно стоят на пересечении проспектов, так и на прилегающих к ним улицах. Заторы получились из-за поломки светофора.
По состоянию на 8:30 мск "Яндекс.Пробки" оценивал состояние столичных дорог в 6 баллов - "серьезные пробки".
Пробки сейчас наблюдаются практически на всех шоссе на подъезде к Москве.