На юго-западе Москвы в понедельник с утра образовались многокилометровые пробки

В Москве сегодня утром гигантские пробки образовали на юго-западе столицы, в районе пересечения Мичуринского и Ломоносовского проспектов.

По словам очевидцев, движение в этом районе Москвы практически полностью парализовано . Машины плотно стоят на пересечении проспектов, так и на прилегающих к ним улицах. Заторы получились из-за поломки светофора.

По состоянию на 8:30 мск "Яндекс.Пробки" оценивал состояние столичных дорог в 6 баллов - "серьезные пробки".

Пробки сейчас наблюдаются практически на всех шоссе на подъезде к Москве.