В понедельник российский "АвтоВАЗ" торжественно проводит на пенсию последние "Жигули". Вазовскую "классику" 2104 снимают с производства. Каждый месяц в России продается порядка полутора тысяч автомобилей этой модели.

Но продажи ВАЗ-2104 обвалились после завершения госпрограммы по утилизации старых авто и льготному кредитованию, передает Вести.ру. "АвтоВАЗ" решил сделать ставку на модель Lada Granta. ВАЗ-2104, "четвёрка" — советский и российский заднеприводный легковой автомобиль с кузовом типа универсал. Разработан на Волжском автомобильном заводе.

Выпускался с 1984 года. На экспорт ВАЗ-2104 шёл под названиями Lada Estate, Lada Riva Break, Lada Nova Combi. Серийный выпуск автомобиля ВАЗ-2104 был начат на Волжском автомобильном заводе во второй половине 1984 года.

При создании этой модели конструкторы руководствовались важной особенностью того времени: создание новой модели с минимальными затратами на производство и максимальным потребительским эффектом.