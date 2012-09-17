План мероприятий в СМИ для борьбы с межнациональными конфликтами

В России составлен и утверждён секретный план мероприятий в СМИ, в том числе частного НТВ, для борьбы с межнациональными конфликтами.

Источник в российском правительстве рассказал, что в телеэфире должно появиться больше передач о жизни и культуре этносов, проживающих в России, пишет газета "Известия". На федеральных каналах будут показывать документальные фильмы, посвящённые этой теме, а на ТВЦ и канале "Мир" должны организовать прямые трансляции с празднований сабантуя (народный татарский, чувашский и башкирский праздник) и Курбан-Байрама (народный татарский, чувашский и башкирский праздник).

Рождественское богослужение теперь будут транслировать не только из храма Христа Спасителя, но и из Ватикана и Минска. Для молдавской диаспоры в вещательной сетке появится прямой эфир с празднования дня прихода весны – Мэрцишора. Для узбеков и таджиков покажут празднование Навруза – Нового года, который у них отмечается 21 марта.

По данным переписи населения 2010 года, в России проживает 158 тысяч евреев, но в плане не предусмотрена трансляция с мест празднования еврейских праздников. Не стоит ждать в эфире телеканалов и буддистких обрядов, несмотря на то, что в ряде регионах это основное вероисповедание – как, например, в Бурятии, Калмыкии и Тыве.