Суд огласит приговор по делу о незаконном выделении участков на Бородинском поле

Оглашение приговора по делу о незаконном выделении участков под дачи на Бородинском поле начнется в понедельник в городском суде Можайска, следствие длилось более года, установлены более 100 эпизодов мошенничества с землей.

Дело возбудили по факту незаконного завладения участками земли площадью около одного гектара в границах заповедника у селений Косьмово и Старое село.

Бывшей главе сельского поселения Бородинское Майе Склюевой было предъявлено обвинение в мошенничестве и превышении полномочий, чуть позже, в июне 2011 года против нее было возбуждено еще одно уголовное дело о мошенничестве — по факту незаконного перевода в категорию "под дачное строительство" 38 гектаров земли.

В 2007 году Бородинское поле стало первым из музеев России, награжденным международной премией ЮНЕСКО за сохранность и организованное использование памятников культуры.